África não tem demasiada dívida, paga é demasiado pela dívida - Analista O professor de Finanças da Universidade da Cidade do Cabo Misheck Mutize defendeu hoje que não existe uma crise da dívida nos países africanos e salientou que o problema é as taxas de juro serem demasiado altas.





Num artigo publicado no site 'The Conversation', Misheck Mutize argumenta que "o alarme de dívida que está a ser soado pelas organizações internacionais de gestão de dívida é exagerado, porque o problema não é que os países africanos se estejam a endividar demasiado, mas sim que estão a pagar juros demasiado altos".

No texto, o académico que é também consultor do Mecanismo de Revisão que funciona no âmbito da União Africana sobre os 'ratings' escreve que "o Fundo Monetário Internacional acredita que os países africanos estão numa espécie de 'corrida à dívida' e que metade deles estão perto ou já com dívida problemática ['debt distress', no original em inglês]".