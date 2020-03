África do Sul resgata 121 sul-africanos de Wuhan A Força de Defesa da África do Sul (SANDF, na sigla em inglês) resgatou hoje 121 sul-africanos que se encontravam retidos em Wuhan, na China, noticiou a televisão sul-africana. internacional Lusa internacional/africa-do-sul-resgata-121-sul-africanos-de_5e6cb255d2b618196e6aadd8





O avião que transportava o grupo de 121 sul-africanos, respetiva tripulação de voo e responsáveis militares pela missão de resgate e repatriamento, num total de cerca de 150 pessoas, chegou às 10:30 locais (08:30 em Lisboa) ao aeroporto de internacional Limpopo Gateway, em Polokwane, capital da província de Limpopo, norte do país, noticiou o canal de televisão público SABC.

O resgate e repatriamento foi realizado com uma aeronave Airbus A340-600 da estatal aérea sul-africana South African Airways.

À chegada a Polokwane, os 121 sul-africanos e os militares da SANDF foram de imediato transportados em autocarros sob fortes medidas de segurança policial e militar para a instância turística privada de quatro estrelas The Ranch Resort, situada a 25 quilómetros da capital, onde vão ficar em quarentena nas próximas semanas.

O ministro da Saúde Zweli Mkhize disse que o isolamento será de 21 dias, acrescentando que o exército e a polícia vão proteger as instalações da instância turística "para garantir que a quarentena seja observada conscientemente."

"A partir de hoje, será uma zona de exclusão aérea, sem acesso. Nem mesmo um 'drone'[aparelho aéreo não tripulado] será permitido", sublinhou o governante ao visitar sexta-feira o local.

O governante justificou que a reserva turística da cadeia hoteleira Protea/Marriot foi identificada pela SANDF, mandatada pelo Governo a realizar a missão de repatriamento e quarentena.

O governante disse que entre os fatores considerados para a escolha do local, "esteve o facto de os cidadãos não estarem doentes e, portanto, não precisarem de ser mantidos num hospital ou estabelecimento de saúde, e o conforto para que possam relaxar enquanto estão em observação".

Mkhize sublinhou ainda a importância de o local estar distante de áreas urbanas, acrescentando que o Governo irá "compensar financeiramente todo o pessoal, a gerência e os proprietários da reserva turística pelas três semanas" de utilização das instalações.

A missão de resgate e repatriamento dos sul-africanos da China realizada pela SANDF, custará aos cofres do Estado, 25 milhões de rands (1,3 milhões de euros), anunciou o governo sul-africano.

O número de casos positivos de Covid-19 na África do Sul subiu nesta sexta-feira para 24 em quatro províncias do país, segundo as autoridades de saúde sul-africanas.

Os casos de Covid-19 na África do Sul encontram-se confinados às províncias de KwaZulu-Natal (10 casos), envolvente a Durban, litoral do país; Gauteng (10 casos), envolvente a Joanesburgo e Pretória; Cabo Ocidental (três casos), envolvente à Cidade do Cabo e Mpumalanga (um caso), envolvente a Nelspruit, no nordeste do país, indicou o NICD em comunicado divulgado na sua página oficial na Internet.

A África do Sul anunciou o primeiro caso positivo de Covid-19 em 05 de março, através de um grupo de 10 pessoas que visitou a Itália, dos quais sete testaram positivos posteriormente e um já recuperou da infeção.

