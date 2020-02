Aeroporto do Sal volta a crescer acima do milhão de passageiros aos 80 anos

O aeroporto da ilha cabo-verdiana do Sal voltou a bater em 2019 a barreira do milhão de passageiros, precisamente ao comemorar os 80 anos do primeiro voo comercial, realizado pela Linhas Aéreas Transcontinentais Italianas (LATI), segundo dados oficiais.

