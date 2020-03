Adiadas atividades culturais em Angola devido à pandemia Várias atividades culturais estão a ser proteladas em Angola, nomeadamente espetáculos musicais e de moda, como "medidas de precaução" à pandemia do novo coronavírus, apesar do país não registar qualquer caso confirmado, constatou hoje a Lusa. internacional Lusa internacional/adiadas-atividades-culturais-em-angola-devido_5e73608fb0d677194c9f8e51





Entre as atividades adiadas, está o espetáculo musical "Vozes de Março", agendado para 27 e 28 deste mês, em Luanda, uma medida que segundo a produtora Nova Energia surge para "prevenir e evitar a propagação do vírus".

Em comunicado hoje divulgado, a organização, que se manifesta "preocupada com a rápida evolução" do novo coronavírus a nível do mundo, o espetáculo será remarcado numa data a indicar.