40 marinheiros do porta-aviões Charles de Gaulle com sintomas de infeção Quarenta marinheiros do porta-aviões francês Charles de Gaulle apresentaram recentemente "sintomas compatíveis" com os da infeção pelo novo coronavírus e estão sob "observação médica reforçada", anunciou o Ministério da Defesa.





"A partir de hoje, uma equipa de triagem com equipamentos de teste será enviada ao porta-aviões para investigar os casos que surgiram e impedir a propagação do vírus a bordo do navio", acrescentou o ministério.

O navio, atualmente no Atlântico, estava a caminho do Mediterrâneo para um regresso planeado inicialmente para Toulon, em 23 de abril, precisou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

