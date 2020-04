30 pessoas sob vigilância em megaprojeto de gás em Moçambique

As autoridades de saúde em Moçambique anunciaram hoje que há 30 pessoas sob vigilância no megaprojeto de gás natural da Total, no Norte do país, por terem estado em contacto com um funcionário infetado com covid-19.

