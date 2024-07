Foram 16 bailarinos e um espetáculo para recordar, no palco do Village Underground, e no final... Viegas voltou a levar a coroa. O Red Bull Dance Your Style chegou à final nacional com oito dançarinos apurados em audições nacionais e oito wildcards, que durante três horas mostraram todo o seu talento e criatividade ao som de Hip Hop, House, Popping, Locking, Waacking, Tutting, Voguing, Krumping, Afro Dance e Dancehall. Mas Viegas, que já vencera a última edição, voltou a ser superior, repetindo o título nacional e seguindo agora para a finalíssima de Mumbai, Índia.

"Agora sei que me espera uma experiência única do outro mundo, na Índia", reagiu o bailarino, após ter sido catapultado, pela segunda vez consecutiva, ao lugar de topo, após terem ficado pelo caminho Fabiana, Filipe, Luana, Barnabé, Saurabh, Guima e Gui e ainda os wildcards Sara Sá, Marta Sul, Tosta, Julio Pavani, Marco Tavares, Kate, Krayze e Vicky.

Red Bull Street Dance créditos: @Hugo Silva | Red Bull Content Pool

Com um percurso ligado à dança, Cifrão e Solange foram os hosts de serviço, ao lado da radialista Inês Nogueira, tendo os participantes "total liberdade criativa na escolha do estilo, num sistema de batalhas sucessivas de um para um, onde a capacidade de reação e de improviso à música aleatória do DJ Jul Nako foram determinantes", conta a organização do Red Bull Dance Your Style. Mas a caraterística mais diferenciadora da competição residiu na avaliação dos concorrentes: "em vez do habitual júri, a decisão dos vencedores foi entregue ao público, que foi convidado a votar nos seus bailarinos preferidos".

Red Bull Street Dance

Ao duelo final chegaram Viegas e Kate Byednenko, dois campeões que repetiram o confronto de 2022. Mas desta vez o troféu foi para o algarvio Diogo Viegas, da Academia de Dança do Algarve, que já triunfara na edição de 2023 da competição da Red Bull.

Red Bull Street Dance créditos: @Hugo Silva | Red Bull Content Pool

"Foi incrível! Entreguei o meu coração em todas as batalhas e estou muito feliz por ser o primeiro a somar dois títulos da competição", reagiu o bailarino natural de Faro, o escolhido para representar as cores de Portugal para a final mundial, que vai reunir 60 bailarinos de 30 países em Mumbai, a 9 de novembro.