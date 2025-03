Às 14:40 (hora de Lisoa), o índice Dow Jones descia 0,99% para 42.377,59 pontos e o Nasdaq caía 3,13% para 17.626,32 pontos.

O índice alargado S&P baixava 1,71% para 5.671,30 pontos.

Numa entrevista divulgada no domingo pela Fox News, o Presidente norte-americano, Donald Trump, mostrou-se vago quando questionado sobre se esperava uma recessão nos Estados Unidos.

"Detesto prever coisas destas", respondeu Trump, acrescentando que "há um período de transição".

Na sexta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na CNBC que a economia norte-americana e o mercado bolsista estavam a entrar num "período de desintoxicação", pois estavam "viciados em gastos públicos, que a administração promete reduzir drasticamente".

Para Christopher Low, da FHN Financial, o declínio do mercado norte-americano é parcialmente explicado por estes comentários, que os investidores consideram pouco tranquilizadores, "mas também pelas notícias sobre as taxas alfandegárias".

"As sobretaxas chinesas sobre os produtos agrícolas norte-americanos entram em vigor" hoje e "além disso, Mark Carney, escolhido para líder do Partido Liberal no Canadá no fim de semana, declarou que manteria as medidas de retaliação contra os Estados Unidos", sublinhou o analista à AFP.

Mark Carney, que assumirá nos próximos dias o cargo de primeiro-ministro do Canadá sucedendo a Justin Trudeau, que se demitiu em janeiro, prometeu "construir uma nova economia e criar novas relações comerciais", depois das ameaças de tarifas que Trump tem repetido.

O mercado espera também a publicação na quarta-feira de novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos em fevereiro.

Neste contexto, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos recuava para 4,22%, quando seguia a 4,30% na sexta-feira ao fim do dia.

No índice Dow Jones, duas grandes tecnológicas lideravam as descidas: a Nvidia baixava 5,05% e a Apple perdia 4,70%.

