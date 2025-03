Pelas 14:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 1,15% para 41.463,78 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,85% para 17.540,25 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.619,68 pontos, menos 0,76%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou no 'vermelho', com o Dow Jones a ceder 0,03%.

Entre as 30 maiores empresas cotadas no Dow Jones, destaca-se a Boeing, com uma subida de 1,45%, e a Nike, que caiu 7,7%.

Nos últimos nove meses, a Nike faturou 3.008 milhões de dólares (cerca de 2.768 milhões de euros), menos 28% em relação ao período homólogo.

Os investidores esperam que a reserva federal (Fed) norte-americana não adote qualquer medida em relação às taxas, antes de ver o impacto da política tarifária de Trump.

Na quarta-feira, o presidente da Fed, Jerome Powell, admitiu que as tarifas anunciadas por Donald Trump estão a subir a inflação e atrasar a meta de 2% que impôs, mas alertou para que é difícil quantificar o impacto, no mesmo dia em que decidiu voltar a manter os juros.

As taxas de referência do banco central norte-americano continuam no intervalo de 4,25%-4,5%.

No ano passado, a Fed cortou as taxas três vezes consecutivas desde setembro, numa redução que totalizou os 100 pontos base, uma tendência que foi interrompida em janeiro.

PE (RN/ALN) // CSJ

Lusa/Fim