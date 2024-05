Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,30% para 38.792,84 pontos e o Nasdaq avançava 0,57% para 16.245,76 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma valorização de 0,52% para 5.154,67 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em alta após ter sido anunciado uma desaceleração do mercado laboral norte-americano em abril, quando foram criados 175.000 postos de trabalho, claramente abaixo do que era esperado.

Estes dados sugerem que a política monetária restritiva da Reserva Federal (Fed), que subiu 11 vezes as taxas de juro entre março de 2022 e julho passado, pode estar finalmente a abrandar o ritmo de contratações e dão esperança aos investidores quanto a uma descida das taxas de juro por parte do banco central.

Hoje os investidores esperam mais pistas sobre futuras medidas do banco central, já que estão previstas intervenções do presidente da Fed de Richmond, Tom Barkin e do presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams.

Apesar de a maioria das empresas já ter apresentado resultados trimestrais, esta semana são ainda esperados os da Disney e da Uber.

