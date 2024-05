A jogar contra 10 elementos desde os 12 minutos, por expulsão de Victor Gómez, os 'dragões' apenas chegaram ao golo aos 84, por intermédio de Galeno, confirmando o último lugar do pódio do campeonato e a qualificação direta para a fase de grupos da Liga Europa da próxima temporada.

Pela primeira vez fora das duas primeiras posições desde que Sérgio Conceição é treinador (a partir de 2017/18), o FC Porto terminou com 72 pontos, a 18 do campeão Sporting e a oito do Benfica, segundo, enquanto o Sporting de Braga manteve-se com 68, em quarto.

