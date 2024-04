No fecho da sessão, o Dow Jones situava-se nos 38.085 pontos, enquanto o Standard & Poor's perdia 0,46% para 5.048 pontos e o índice das empresas tecnológicas, o Nasdaq, caía 0,64% para 15.611 pontos.

O Departamento do Comércio divulgou hoje os números do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que ficou em 1,6%, bem abaixo do intervalo entre 2,2% e 2,4% previsto pelos analistas.

Além disso, os preços no consumidor subiram 3,4%, quase o dobro do trimestre anterior, indicadores que levam o mercado a temer que a Reserva Federal (banco central dos Estados Unidos) não avance no corte das taxas de juro.

A tecnológica Meta, dona das redes sociais Facebook eInstagram, perdeu quase 10% hoje e arrastou o Nasdaq para terreno negativo, apesar de ter divulgado resultados melhores que o esperado, com os investidores a focarem-se no facto de a empesa prever investimentos futuros elevados em inteligência artificial.

São esperados ainda hoje resultados das empresas tecnológicas Microsoft, Alphabet e Intel, que costumam ter um impacto imediato em Wall Street.

