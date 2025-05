Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,57% para 41.062,48 pontos e o tecnológico Nasdaq ganhava 0,30% para 17.742,22 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 seguia a mesma tendência ao subir 0,14% para 5.614,85 pontos.

Na terça-feira, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,95%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,87% e o alargado S&P500 caiu 0,77%.

Os investidores estão agora de olho nos resultados da reunião da Fed, sendo esperado que os juros se mantenham inalterados, bem como na conferência de imprensa do presidente do banco central, Jerome Powell.

Além disso, a animar os investidores estão também as expectativas de uma redução nas tensões comerciais com Pequim, depois da notícia de que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e uma das funcionárias responsáveis pela pasta do comércio, Jamieson Greer, se iriam reunir com os homólogos chineses esta semana na Suíça.

MES // JNM

Lusa/Fim