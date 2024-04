Numa conferência de imprensa na Praia, o presidente do Sindicato Nacional do Pilotos da Aviação Civil (SNPAC), Edmilson Aguiar, avançou que os 32 pilotos da companhia contestam os atrasos no processamento dos salários, inexistência do programa de segurança, proteção da saúde e higiene no trabalho, redução dos subsídios, cancelamento das consultas médicas e redução do prémio de seguro.

Além disso, reclamam a "postura intransigente da empresa com contínuos incumprimentos laborais e atropelos à legislação em vigor", incumprimentos nos pagamentos dos suplementos remuneratórios como o subsídio de voo e falta de consensos para resolução das situações.

"Esta greve não é apenas uma questão de reivindicar melhores condições para nossa classe, mas também, estendida a todos os tripulantes, uma questão de garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros", sublinhou o presidente do SNPAC.

O líder sindical disse que na sexta-feira vão reunir-se com representantes da empresa para negociações e que "tudo vai depender do que se conseguir" na reunião.

"Estamos abertos ao diálogo e esperamos que os donos da empresa estejam dispostos a negociar de boa-fé, para encontrar uma solução justa e satisfatória para todas as partes envolvidas", referiu.

Edmilson Aguiar admitiu que esta greve pode ter "um impacto significativo" nas operações da companhia, levando cancelamento de voos programados durante o período e consequências para os passageiros como interrupções nos planos de viagem. E referiu ainda que Cabo Verde está a ter uma "degradação da aviação por culpa de alguns incumprimentos".

"Antes da covid-19, a TACV tinha 49 pilotos e hoje tem 32. Na semana passada um colega nosso acabou por sair da companhia por causa dessas várias questões que aqui elencamos", apontou.

A companhia TACV admitiu hoje que a possível greve dos pilotos pode afetar os voos internacionais nos dias 25 e 29 de abril.

"Por forma a minimizar os impactos de uma possível greve, a companhia coloca à disposição de todos os passageiros com viagens marcada entre os dias 25 e 29 de abril, a possibilidade de alterarem as datas, sem qualquer custo adicional", indicou a TACV.

ROZS // JMC

Lusa/Fim