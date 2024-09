Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicaram que a diminuição da colheita ocorre, principalmente, por causa da demora nas chuvas no início do plantio, aliada às baixas precipitações durante parte do ciclo de produção nos estados da região centro-oeste e sudeste do Brasil.

Outro fator que influenciou a queda foi o excesso de chuva na região sul do país, sobretudo nas plantações de primeira colheita.

Ainda assim, a Conab ressaltou que em 2024 o país alcançará a segunda maior colheita da série histórica, totalizando 298,41 milhões de toneladas.

De acordo com os dados do órgão ligado ao Governo brasileiro a área semeada de grãos e leguminosas no Brasil foi estimada em 79,82 milhões de hectares, um acréscimo de 1,27 milhões de hectares sobre a colheita de 2022/2023.

Dentre as culturas afetadas pelo clima adverso no Brasil o destaque fica para a soja.

Só em Mato Grosso, principal estado produtor desta oleaginosa, a produção ficou em 39,34 milhões de toneladas, uma quebra 15,7% se comparada com a anterior.

CYR // ANP

Lusa/Fim