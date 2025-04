Segundo Sánchez, houve hoje "uma forte oscilação, em termos técnicos, no sistema elétrico europeu, que desencadeou a interrupção do abastecimento em toda a Península Ibérica e algumas zonas do sul de França", mas não existe ainda "informação conclusiva sobre os motivos deste corte".

"Os técnicos da Red Elétcrica [a distribuidora espanhola de energia] estão a trabalhar para determinar as causas e solucionar o problema o mais depressa possível", afirmou Sánchez, que considerou que a prioridade e o mais importante neste momento é voltar a garantir o abastecimento de energia em todo o país.

Sánchez falava em Madrid, na sede do Governo espanhol, numa declaração ao país após uma reunião do Conselho Nacional de Segurança de Espanha.

O primeiro-ministro disse que três regiões autónomas espanholas - Madrid, Extremadura e Andaluzia - declararam o estado de "emergência de proteção civil" de nível 3 (numa escala que vai até ao nível 5), pelo que as forças do Estado assumirão a gestão da "crise de eletricidade" nestas comunidades.

Apesar do impacto do apagão, sobretudo na circulação de comboios (que está totalmente parada em Espanha), nos metropolitanos das cidades (que em casos como o de Madrid continua fechado) e no trânsito rodoviário em zonas urbanas, pela falta de semáforos, não se registaram até agora problemas de proteção civil ou segurança, garantiu o chefe do Governo.

Segundo Sánchez, todos os hospitais estão também a funcionar e foram acionados serviços de apoio domiciliário e outros a pessoas com necessidades especiais.

Depois de insistir várias vezes em que se desconhecem as causas do apagão, Sánchez apelou à responsabilidade dos espanhóis e alertou para a desinformação que está a circular.

Em concreto, pediu aos cidadãos para seguirem apenas "informação oficial" e para não partilharem outra, de "duvidosa procedência".

O líder do Governo espanhol pediu ainda para serem reduzidas "ao mínimo" as deslocações e para haver uma "utilização responsável do telemóvel", com chamadas curtas, atendendo às perturbações nas comunicações, sem recurso à linha de emergência 112, a menos que seja "realmente necessário".

O apagão atingiu as 15 regiões autónomas da Espanha continental, sendo que já foi reposta a eletricidade, parcialmente, em nove delas, segundo as autoridades do país.

Sánchez disse que esta recuperação de abastecimento foi possível graças a ligações energéticas com Marrocos e França - a quem agradeceu a solidariedade - e acrescentou que foram reativadas as centrais hidrelétricas e de ciclo combinado, o que deverá "permitir recuperar o abastecimento em toda a Espanha em breve".

O Conselho Nacional de Segurança de Espanha voltará a reunir-se hoje à noite, disse o primeiro-ministro, que revelou que o Governo espanhol tem estado em contacto com os parceiros e as instituições europeias, assim como com a NATO (a aliança de defesa entre países da Europa e da América do Norte).

