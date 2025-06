O administrador-delegado da Repsol em Portugal, Armando Oliveira, disse à agência Lusa que "já está tudo preparado" para o novo projeto de biometano, gás renovável, quimicamente semelhante ao gás natural, mas produzido a partir de resíduos orgânicos -- como estrume, restos agrícolas ou alimentares.

No entanto, ainda não arrancou porque há outros investimentos em curso, nomeadamente a nova fábrica de reutilização de polímeros e a instalação de painéis solares, que condicionaram a concretização do calendário, explicou à margem da apresentação da nova imagem da empresa.

"Há um conjunto de investimentos que, por vezes, ganham prioridade sobre outros", afirmou, antecipando, no entanto, o arranque da produção para 2026.

No que toca ao hidrogénio, avançou que também têm em curso um projeto e estão a analisar "a possibilidade da extensão do serviço a Torres Novas".

"Estamos a estudar quase a arte da NASA porque é tudo novo", observou, explicando que se trata de um processo de inovação gradual. "É tudo uma aprendizagem passo a passo", reforçou. Ainda assim, está confiante que haja novidades concretas também no próximo ano.

A produção em Sines integra a aposta da empresa na reconversão das refinarias para combustíveis 100% renováveis, como o HVO (óleo vegetal hidrotratado), obtido a partir de resíduos agrícolas e orgânicos combinados com hidrogénio verde produzido por eletrólise com energia solar.

"O que estamos habituados a ver como uma refinaria vai transformar-se radicalmente", assinalou.

A Repsol, que se apresenta como o maior produtor ibérico de combustíveis renováveis, diz estar focada numa transição tecnológica "justa e inclusiva", que combine várias soluções.

"O puzzle final da energia vai ser feito de várias peças", defendeu, referindo-se à coexistência dos carros elétricos, do diesel renovável, do hidrogénio e de outras alternativas.

Questionado sobre o aumento da concorrência dos postos de serviços 'low cost' em Portugal, o gestor reconheceu que o segmento tem o seu espaço, mas destacou que mais de 35% dos clientes da Repsol optam pelos produtos de maior qualidade.

Segundo Armando Oliveira, os combustíveis aditivados ou 100% renováveis têm custos de produção mais elevados, refletidos no preço final.

Sobre o impacto dos conflitos geopolíticos na evolução dos preços dos combustíveis, "vivemos tempos tão perturbados que fazer futurologia é um erro", considerou, lembrando que os combustíveis são 'commodities' cotadas internacionalmente e, por isso, fortemente expostas a fatores externos.

"Já demonstrámos que conseguimos sobreviver até nas circunstâncias mais complicadas", acrescentou, apontando a pandemia.

"Com o covid, aprendemos a gerir ao dia, não sabíamos o dia de amanhã. Este setor chegou a estar parado, chegámos a ter as vendas que caíram 60% a 70% com as lojas fechadas. Ainda assim, o setor sobreviveu", apontou.

Relativamente ao apagão elétrico que afetou a Península Ibérica no dia 28 abril, Armando Oliveira defendeu que é essencial preparar o país para a eventual repetição de situações semelhantes. "Foi a primeira vez, ninguém estava preparado, mas temos de estar", alertou, destacando a importância da logística e da capacidade de comunicação em contexto de crise.

O responsável salientou ainda que o gás natural continuará a desempenhar um papel relevante na matriz energética, embora defenda a necessidade de reduzir a dependência externa e apostar na eficiência.

"O consumo de energia também depende do comportamento de todos nós. Se formos mais eficientes, seremos menos dependentes", concluiu.

