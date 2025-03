Remunerações na indústria de Cabo Verde cresceram 2,5% no ano passado

Praia, 31 mar 2025 (Lusa) -- As remunerações no setor industrial de Cabo Verde cresceram 2,5% no ano passado, a par de uma redução do mercado de emprego e do volume de trabalho, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).