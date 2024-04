"A ausência de voos disponíveis entre Nuremberga e Ponta Delgada no portal da Ryanair levanta sérias preocupações sobre o cancelamento da operação prevista para 2024", afirmou o deputado socialista no parlamento açoriano Carlos Silva, citado em comunicado.

O PS/Açores defende que, face às "negociações entre o Governo Regional e a Ryanair, é necessário esclarecer se houve algum contratempo ou mudança de planos por parte da companhia" aérea de baixo custo.

Os socialistas entregaram um requerimento na Assembleia Legislativa a pedir "esclarecimentos urgentes" ao executivo açoriano.

"Os deputados do grupo parlamentar do PS/Açores solicitam esclarecimentos urgentes ao Governo Regional dos Açores. As questões incluem o motivo do cancelamento, a comunicação oficial sobre o assunto e os detalhes financeiros do acordo entre o Governo Regional ou a Visit Azores e a Ryanair", lê-se na nota de imprensa.

Carlos Silva alertou que a ausência da ligação entre Ponta Delgada e Nuremberga é "mais um revés no desenvolvimento turístico e na mobilidade dos açorianos", lembrando que "em poucos meses os Açores já viram reduzida de forma significativa a operação da Ryanair".

"É fundamental garantir transparência e responsabilidade neste processo, tendo em conta o impacto que estas decisões têm na conectividade e no desenvolvimento económico da nossa região", salientou o deputado.

Em 01 de setembro de 2023, o Governo dos Açores anunciou que a Ryanair iria continuar a voar para o arquipélago com cerca de 2.032 voos anuais.

"Além de ligações Lisboa/Ponta Delgada e Porto/Ponta Delgada, bem como Lisboa/Terceira e Porto/Terceira, existirão ainda, durante o verão, ligações a Stansted (Londres, Reino Unido) e Nuremberga (Alemanha), que já apresentam perspetivas de reforço em 2025 face à operação prevista para 2024", adiantou então o executivo, revelando que para o verão estariam programadas 13 ligações por semana entre Ponta Delgada e Terceira com Lisboa, sete com o Porto, uma com Stansted e outra com Nuremberga.

