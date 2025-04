"Temos a expectativa de que a partir da central de Castelo de Bode e da Tapada do Outeiro todo o sistema de produção elétrica em Portugal possa ser ativado e que nas próximas horas as portuguesas e os portugueses possam ver restabelecida a sua ligação", declarou Luís Montenegro aos jornalistas, a meio de uma reunião do Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

