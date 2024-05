Com Gaspar Martins são reconduzidos no cargo nove dos 11 integrantes do anterior conselho de administração.

Sebastião Gaspar Martins entrou para a Sonangol em 1980 e foi administrador executivo da Sonangol entre 2017 e 2019, ano em que ascendeu a presidente do conselho de administração

É licenciado em Engenharia de Minas, na opção Petróleos, pela Universidade Agostinho Neto, e fez estágios internacionais no Instituto Enrico Mattei, da Agip, Cabinda Gulf Oil Company, e Berlitz School, Houston, (EUA).

O Presidente angolano, João Lourenço, mexeu também hoje na sua equipa de Agricultura Indústria. O seu secretários de Estado da Agricultura e pecuária, João Bartolomeu da Cunha vai assumir o mesmo cargo no setor das Florestas, até agora pertencente a André de Jesus Moda, nomeado administrador não executivo da Sonangol.

Castro Paulino Camarada é o novo secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária, enquanto Ivan Prado sai da Indústria para dar lugar a Carlos Manuel de Carvalho Rodrigues.

