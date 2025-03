Segundo o INE, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) registou uma variação de 1,59% de janeiro para fevereiro de 2025, traduzida numa desaceleração de 0,08 pontos percentuais na variação mensal.

O IPCN refere que, quando comparados os preços de fevereiro deste ano com os preços de fevereiro de 2024, a "variação homóloga situa-se em 25,26%, registando um acréscimo de 1,19 pontos percentuais".

"Comparando a variação homóloga atual com a registada em janeiro verifica-se uma desaceleração de 1,22 pontos percentuais", refere-se na nota.

A classe "alimentação e bebidas não alcoólicas" foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com 1,06 ponto percentual durante o mês de fevereiro, seguida das classes "bens e serviços diversos" com 0,12 ponto percentual, "saúde" com 0,09 ponto percentual e "vestuário e calçado" com 0,08 ponto percentual.

As províncias que registaram menor variação nos preços foram Huambo com 1,34%, Malanje com 1,42% e Luanda com 1,45%, enquanto as que registaram maior variação nos preços foram Cabinda com 2,30%, Huíla com 1,96% e Lunda Norte com 1,95%.

O aumento da inflação homóloga em fevereiro representa, no entanto, a taxa mais baixa desde março de 2024, apesar da tendência ligeira da queda mensal dos preços desde maio de 2024, de acordo com dados do INE.

DAS // MLL

Lusa/Fim