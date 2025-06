"Eu acho que neste momento nós temos que nos concentrar neste nível de cooperação, que tem que ficar cada vez mais sólida, porque nós achamos que a cooperação económica, a cooperação social, política, ambiental, é extremamente importante entre os dois países, entre os dois povos", disse Chapo, em resposta à agência Lusa durante uma entrevista com vários órgãos de comunicação social, em Maputo.

Em 2025, e precisamente quando Moçambique assinala os 50 anos da proclamação da independência nacional -- pelo primeiro Presidente moçambicano, Samora Machel, em 25 de junho de 1975 -, a União Africana designou o "Ano da Justiça para Africanos e Pessoas de Ascendência Africana por Meio de Reparações".

Questionado pela Lusa sobre a necessidade de reparações por parte de Portugal, cujo Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente nas comemorações de quarta-feira, em Maputo, Daniel Chapo afastou esse cenário, sublinhando o momento atual das relações entre os dois países.

"Para nós o mais importante neste momento são as excelentes relações que existem entre Portugal e Moçambique. As relações neste momento são extraordinárias, crescem a cada dia que passa. A vinda do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Moçambique é um sinal muito forte das boas relações que existem", apontou Daniel Chapo.

Daí que, para o Presidente moçambicano, é na "cooperação" que os dois países se devem concentrar, para "criar melhores condições de vida" para ambos os povos.

"Temos laços de amizade, laços de língua e laços até de familiaridade. Temos portugueses que estão aqui em Moçambique a casar com moçambicanos. Está cheio de moçambicanos lá [em Portugal] a casar com portuguesas, a nascerem moçambicanos em Portugal e portugueses em Moçambique. Então, achamos que isto é o que é mais importante neste momento. Fortificar cada vez mais as relações de amizade e cooperação e olharmos para a frente", disse.

Para Chapo, a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Moçambique, para o aniversário da independência, "é sinal do reforço desta amizade"e "desta cooperação" entre Portugal e Moçambique, presença que espera servir para "reforçar cada vez mais as relações de amizade e cooperação", nomeadamente nas áreas económica, política, social e ambiental.

"Os laços de amizade e cooperação entre Portugal e Moçambique são históricos e precisam de ser consolidados cada vez mais entre os nossos povos, as nossas nações (...) por forma que possamos ter um futuro comum de crescimento e desenvolvimento e criarmos melhores condições de vida para os nossos povos", concluiu o chefe de Estado moçambicano.

As comemorações dos 50 anos da independência de Moçambique vão decorrer na quarta-feira, 25 de junho, no Estádio da Machava, Maputo, local onde aconteceu a cerimónia de proclamação em 1975, com a presença de 32 chefes de Estado, incluindo de Portugal.

