Metro de Lisboa supera valores pré-pandemia com 41,4 milhões de passageiros no 1.º trimestre

O Metropolitano de Lisboa transportou no primeiro trimestre do ano 41,4 milhões de passageiros, anunciou hoje a empresa, acrescentando que ultrapassou em 1,2 milhões o número de passageiros transportados no mesmo período de 2019, antes da pandemia.