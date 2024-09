Em comunicado, a Marinha refere que a fragata D. Francisco de Almeida está a participar no exercício multinacional Northern Viking (NV24), a decorrer até dia 03 de setembro, na Islândia e nas águas do Atlântico Norte.

"Este exercício, que teve início no dia 26 de agosto, é organizado pelos Estados Unidos da América e reúne forças de oito países da Aliança Atlântica, incluindo Portugal, a Islândia, os Estados Unidos da América, a Dinamarca, a França, a Noruega, os Países Baixos e a Polónia, com o objetivo de reforçar a prontidão e a interoperabilidade entre os países participantes", lê-se no comunicado.

A Marinha Portuguesa refere que a participação no NV24 demonstra como a NATO está comprometida com a segurança e a estabilidade da região do Atlântico Norte, "uma área de importância estratégica vital para as linhas de comunicação marítimas entre a América do Norte e a Europa".

"Através deste exercício, os países aliados treinam em conjunto para aperfeiçoar táticas, técnicas e procedimentos, assegurando uma resposta rápida e eficaz a qualquer ameaça potencial", explicou a Marinha.

Refere também que o NV24 demonstra a importância das relações estratégicas entre os aliados da NATO, "particularmente no contexto das operações no Atlântico Norte, onde a cooperação contínua é essencial para a manutenção da paz e da segurança globais".

Acrescenta que a fragata D. Francisco de Almeida é comandada pelo capitão-de-fragata Santos Garcia, com 167 militares, entre os quais um destacamento de abordagem do Corpo de Fuzileiros, uma equipa de mergulhadores sapadores e uma equipa de operadores de Sistemas Aéreos não Tripulados, e que o navio integra o Standing NATO Maritime Group 1, estando a participar na Operação Brilliant Shield da Aliança Atlântica entre 29 de julho e 16 de novembro de 2024.

