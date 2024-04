De acordo com as Perspetivas Económicas Mundiais, hoje divulgadas em Washington no âmbito dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, que arrancaram segunda-feira, a região semi-autónoma chinesa deverá também ver uma descida do desemprego, que cairá de 2,7%, no ano passado, para 2% este ano e 1,9% no próximo ano.

O FMI tinha já avançado, no final de uma missão a Macau no inicio de março, esperar um crescimento de 13,9% em 2024 e regressar aos níveis pré-pandemia no próximo ano com a recuperação no setor do jogo e também "sólidos investimentos privados", em parte ligados ao compromisso das operadoras de casino em investir em áreas não ligadas ao jogo.

A nível global, o FMI melhorou em uma décima a previsão do crescimento mundial para 3,2% este ano, taxa que também espera para o próximo ano.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva prevê que o crescimento global, estimado em 3,2% em 2023, continue ao mesmo ritmo em 2024 e 2025.

A previsão para 2024 foi revista em alta em 0,1 ponto percentual (pp.) face ao relatório de janeiro e em 0,3 (pp.) face a outubro do ano passado.

