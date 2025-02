As receitas do conglomerado industrial aumentaram 3% para 18,4 mil milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.

Os acionistas votam hoje, em assembleia geral, a proposta de distribuição de um dividendo de 5,2 euros por ação, referente ao exercício do ano fiscal de 2024.

O dividendo proposto é 0,5 euros superior ao valor atribuído pelo ano fiscal de 2023 e é reflexo da política de dividendos progressiva da Siemens.

"As nossas tecnologias permitem aos clientes combinar o mundo real e digital para melhorar a competitividade, resiliência e sustentabilidade, estamos a verificar um forte impacto no mundo real, impulsionado pela nossa liderança em inteligência artificial industrial", afirmou o presidente executivo da Siemens AG, Roland Busch, em comunicado.

