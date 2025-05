Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a Shell disse que o seu lucro antes de impostos foi de 8.959 milhões de dólares, menos 18,8% do que no mesmo trimestre do ano passado.

O grupo registou receitas totais de 70.152 milhões de dólares, menos 6% do que no período homólogo do ano anterior.

A empresa comunicou hoje a queda dos lucros do primeiro trimestre, enquanto prossegue os planos de investimento, apesar das recentes quedas dos preços do petróleo.

A empresa disse que foi afetada por um encargo de 509 milhões de dólares relacionado com um imposto que as empresas de energia do Reino Unido têm de pagar sobre os lucros.

O presidente executivo da Shell, Wael Sawan, disse na nota de hoje que a companhia petrolífera "apresentou outro forte conjunto de resultados para o primeiro trimestre de 2025".

"Reforçámos ainda mais o nosso negócio de gás natural liquefeito ao concluir a aquisição da Pavilian Energy e ao melhorar o nosso 'portfolio' com a conclusão da venda de ativos das operações 'onshore' da Nigéria, da Singapour Energy e da Chemiacls Park".

De acordo com o executivo, o "forte desempenho e o balanço resiliente" dão à empresa "a confiança para iniciar outra recompra de 3.500 milhões de dólares nos próximos três meses, consistente com a direção estratégica definida em março passado".

MC // EA

Lusa/Fim