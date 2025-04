As vendas do grupo entre janeiro e março caíram 7,4%, para 33.224 milhões de euros, enquanto o lucro antes de juros e impostos recuou 40,7% para 2.289 milhões de euros.

A nível de unidades vendidas, no primeiro trimestre foram comercializados 446.300 veículos, representando uma descida de 3,6% face aos primeiros três meses do ano passado.

A quota de veículos eletrificados nas vendas totais manteve-se nos 19,5%, fruto da quebra homóloga de 3,7%.

Nos primeiros três meses, o grupo vendeu 86.814 veículos eletrificados, 40.706 dos quais a bateria, o equivalente a descidas respetivas de 3,7% e 14,3%.

Quanto às perspetivas, o grupo assinala que a orientação "permaneceria inalterada antes de considerar qualquer impacto adicional das tarifas".

"No entanto, assumindo que todas as tarifas atualmente implementadas e anunciadas se tornem efetivas e permaneçam em vigor até ao final do ano, são esperados impactos materiais", registou o comunicado.

O grupo acrescenta a atual volatilidade é "demasiado alta para avaliar de forma confiável o desenvolvimento dos negócios para o restante do ano".

