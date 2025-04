Numa apresentação feita aos jornalistas hoje no Centro de Produção do Norte (CPN), em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), a RTP divulgou que, além dos resultados líquidos positivos, registou 5,5 milhões de euros de resultados operacionais (antes de juros, impostos, depreciações e amortizações).

O investimento chegou aos 6,8 milhões de euros, tendo o presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos, destacado que os resultados foram positivos pelo 15.º ano consecutivo.

"A RTP não recebe dinheiro do Estado para resolver os seus problemas de funcionamento em termos de execução", salientou Nicolau Santos, relembrando que apenas recebe a verba da Contribuição Audiovisual (CAV), mas não do Orçamento do Estado "nem por outra via".

O presidente da RTP disse que os investimentos na empresa passaram para "velocidade cruzeiro", nos 6,8 milhões de euros.

"Era algo que nos preocupava, nos dois anos anteriores houve uma quebra significativa dos investimentos", salientou, inserindo-se os números atuais no "plano de investimentos mais global da empresa", que totaliza 19 milhões de euros.

