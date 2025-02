O resultado foi impulsionado pelas vendas de aeronaves da empresa que aumentaram a receita total em 36% na comparação anual, para 35,4 mil milhões de reais (5,8 mil milhões de euros) e "o maior nível já registado", segundo o relatório enviado pela Embraer ao mercado.

O EBITDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) da Embraer totalizou 5,1 mil milhões de reais (840 milhões de euros) em 2024, quase o dobro de 2023 (2,7 mil milhões de reais ou 445 milhões de euros).

Já o EBIT (lucro antes dos juros e tributos) ajustado, que mede a capacidade de geração de lucro considerando os custos de depreciação e amortização da Embraer, foi de 4 mil milhões de reais (659 milhões de euros) com margem de 11,3%.

A fabricante brasileira observou que todas as suas unidades de negócios tiveram bom desempenho no ano passado, especialmente a área de defesa e segurança, que viu as receitas aumentarem 55% face a 2023.

Em 2024, a Embraer entregou 206 aeronaves, sendo 73 comerciais, 130 executivas (75 leves e 55 médias) e três modelos militares KC-390, um aumento de 14% em relação às entregas de 2023.

Segundo a empresa, o acumulado de encomendas encerrou o ano em 26,3 mil milhões de dólares (25,3 mil milhões de euros), o maior valor já registado na sua história.

A dívida bruta da Embraer fechou o ano passado em 14,6 mil milhões de reais (2,4 mil milhões de euros), 5,45% acima do patamar atingido em dezembro de 2023.

Para este ano, a fabricante de aeronaves brasileira estima entregar entre 77 e 85 aeronaves comerciais e entre 145 e 155 aeronaves executivas, com faturação entre 7 mil milhões de dólares (6,7 mil milhões de euros) e 7,5 mil milhões de dólares (7,2 mil milhões de euros), margem EBIT ajustada entre 7,5% e 8,3% e fluxo de caixa livre ajustado de 200 milhões de dólares (192,2 milhões de euros) ou superior.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, é acionista maioritária da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.

