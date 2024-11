O EBITDA, os resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações, desceu 9% entre janeiro e setembro, para 1.294 milhões de euros.

Na comunicação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica a evolução dos resultados com "menores ganhos com rotação de ativos" que o aumento de receitas operacionais não compensou.

As receitas da EDPR, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa, aumentaram 5% nos primeiros três trimestres do ano, para 1.731 milhões de euros, apesar da queda de 4% do preço médio de venda, "e demonstrando resiliência face à queda dos preços de mercado na Europa", sublinha a empresa, na mesma comunicação.

A EDPR aumentou em 1,3 gigawatts (GW) a capacidade de produção renovável de janeiro a setembro e a produção de eletricidade cresceu 5%.

Quanto aos gastos, os custos operacionais permaneceram estáveis, em 728 milhões de euros, "principalmente refletindo melhorias ao nível da eficiência de custos".

A empresa destaca ainda o "impacto negativo" de 65 milhões de euros nos resultados deste ano "associado aos projetos na Colômbia".

A EDP Renováveis é uma empresa subsidiária e detida maioritariamente pelo Grupo EDP (Energias de Portugal), operando no domínio das energias renováveis.

No ano passado, teve lucros de 513 milhões de euros (ME), uma queda de 20% relativamente a 2022.

MP // SB

Lusa/Fim