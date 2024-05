A empresa indicou ainda em comunicado que as receitas caíram 0,6% até março, para 36.614 milhões de euros.

Os resultados antes de juros e impostos (ebit) caíram 24,6% para 4.054 milhões de euros, afetados pelas taxas de juro e pelas taxas de câmbio, enquanto o custo das vendas aumentou 3,3% para 30.050 milhões de euros, devido ao aumento das despesas de fabrico e de Investigação e Desenvolvimento (I&D).

No primeiro trimestre, a empresa entregou 594.533 unidades, mais 1,1% do que no mesmo período do ano passado, das quais 82.689 eram elétricas, mais 27,9% em termos homólogos.

Por marcas, a BMW entregou 530.933 unidades (+2,5% face ao ano anterior), enquanto a Mini entregou 62.075 veículos (-9,4%) e a Rolls-Royce entregou 1.525 carros (-7%), conclui.

