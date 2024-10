Ligação ferroviária para o novo aeroporto de Luanda arranca a 07 de novembro

A circulação ferroviária entre as estações do Bungo (Luanda) e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), arranca a 07 de novembro, três dias antes da data marcada para o início dos voos de passageiros no novo aeroporto.