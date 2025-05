O Barómetro CIP/ISEG estima que a economia portuguesa terá crescido entre 0,1% e 0,2% no primeiro trimestre do ano, em cadeia, uma desaceleração face ao registado nos últimos três meses de 2024.

A evolução reduzida do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre implica um abrandamento do crescimento homólogo de 2,9% para entre 2,4% e 2,5%.

Já os economistas do NECEP - Católica Lisbon Forecasting Lab preveem um abrandamento da economia no arranque do ano, com um crescimento em cadeia de 0,2% (que se segue aos 1,5% registados no 4.º trimestre de 2024) e de 2,5% em termos homólogos.

Os economistas da área de estudos económicos do BCP também projetam uma taxa de crescimento em cadeia do PIB português de 0,2% em termos reais no primeiro trimestre de 2025, após o forte crescimento registado no trimestre anterior, que, em termos homólogos, esta evolução corresponderá a uma taxa de crescimento do PIB real de 2,5%, segundo se lê na nota de conjuntura.

"Antecipa-se um ajustamento significativo da procura interna tendo presente o forte incremento registado no trimestre anterior em diversas rubricas do consumo privado. O investimento deverá manter um contributo pouco expressivo (negativo em algumas das suas componentes)", indicam, pelo que, "neste cenário, o principal impulso para o crescimento do PIB real deverá ter resultado da procura externa líquida".

O Fórum para a Competitividade estima igualmente que a economia "terá desacelerado" nos primeiros três meses do ano, para entre 0,3% e 0,6% em cadeia, a que corresponde uma variação homóloga entre 2,5% e 2,8%.

"No primeiro trimestre, o consumo privado parece ter mantido um dinamismo significativo, mas não tão dinâmico como no final do ano, enquanto o setor da construção terá mantido um bom desempenho", destacou o Fórum, no último boletim, onde projeta um crescimento no conjunto de 2025 entre 1,5% a 2%.

Da mesma forma, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) alertou, no último relatório divulgado no início de abril, que, "após um forte desempenho registado no último trimestre do ano passado, a economia portuguesa deverá desacelerar de forma expressiva no 1.º trimestre".

Para o conjunto do ano, o CFP projeta um crescimento do PIB de 2,2%, uma revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais face às previsões de setembro.

O Fundo Monetário Internacional foi uma das últimas instituições a realizar previsões para a economia portuguesa e apontou para um crescimento de 2% este ano, o que representa uma revisão em baixa das estimativas.

O Governo, por sua vez, estimava no Orçamento do Estado para 2025 um crescimento de 2,1% este ano, sendo, no entanto, de salientar que a AD prevê, no cenário macroeconómico inscrito no programa eleitoral, que o PIB vai crescer 2,4%.

MES (JO/ALN) // EA

Lusa/Fim