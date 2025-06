IGCP coloca 900 ME em dívida a 11 meses à taxa média de 1,949%, inferior à de abril

Lisboa, 18 jun 2025 (Lusa) - O IGCP colocou hoje 900 milhões de euros, abaixo do montante máximo indicativo, em Bilhetes do Tesouro (BT) a cerca de 11 meses à taxa de juro média de 1,949%, inferior à verificada no anterior leilão comparável em abril.