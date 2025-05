Os aproximadamente 49% do Santander Bank Polska S.A. serão vendidos por cerca de 6.800 milhões de euros e os 50% da gestora de ativos TFI por 200 milhões, disse o grupo Santander, num comunicado.

"Após a operação, o Santander contará com aproximadamente 13% do capital do Santander Polska e tem a intenção de adquirir a totalidade do Santander Consumer Bank Polska", acrescentou o grupo espanhol.

A concretização da operação depende da autorização de autoridades regulatórias e a previsão é que esteja concluída no final deste ano, segundo o banco.

A filial polaca do Santander resultou de uma fusão de dois bancos, o Bank Zachodni e o Wielkopolski Bank, en 2001.

O Santander Polska é um dos maiores bancos da Polónia e contribui com 800 milhões de euros para os lucros de 2024 do grupo Santander, um dos maiores grupos financeiros do mundo.

Já o austríaco Erste Group é um dos grandes bancos da Europa central e está presente em sete países europeus (Áustria, República Checa, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia e Roménia).

As duas entidades anunciaram também hoje que assinaram um acordo de "colaboração estratégica" para aproveitar as capacidades dos dois grupos na área da banca corporativa e do investimento e para permitir ao Erste acesso às plataformas globais de pagamento do Santander.

O banco Santander anunciou na semana passada que teve lucros de 3.402 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um aumento de 19% comparando com o mesmo período de 2024

O Santander, um dos maiores bancos do mundo, está presente em vários países da Europa e da América, incluindo Portugal, com o Santander Totta.

No ano passado, teve lucros de 12.574 milhões de euros, um aumento de 14% em relação a 2023 e um recorde pelo terceiro ano consecutivo.

