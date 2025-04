"Estamos a trabalhar, juntos, para responder rapidamente à falha elétrica que ainda está a afetar o País. Estamos em contacto permanente com as forças de segurança, a proteção civil, as forças armadas, hospitais, empresas de abastecimento de combustíveis, para garantir capacidade de resposta nas infraestruturas essenciais e apoio a quem precisa", lê-se numa publicação na conta oficial do primeiro-ministro na rede social X, antigo Twitter.

O chefe do executivo PSD/CDS-PP acrescentou que o Governo está também em contacto com "instituições e parceiros europeus".

"Não há tempo a perder!", salientou Montenegro, numa publicação em que também agradeceu a "todos os que estão concentrados nestas tarefas prioritárias".

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.

ARL // JPS

Lusa/Fim