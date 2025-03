As chaves Titan são um pequeno dispositivo que ajuda a proteger a conta como segundo fator, para evitar que ela seja 'hackeada' em ataques de 'phishing', nos quais a identidade de uma fonte conhecida é personificada para roubar credenciais de acesso.

Estas chaves baseiam-se no padrão FIDO, o que garante a sua compatibilidade não só com a conta Google, mas também com outros serviços digitais que suportam a sua utilização, e são compatíveis com o programa Proteção Avançada do Google.

Atualmente, podem ser encontrados em Espanha, Estados Unidos, França e outros nove países, mas a Google anunciou no seu blogue de Segurança a expansão para Portugal, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Singapura e Porto Rico.

Para usar uma chave de segurança Titan, deve conectá-la à porta USB de um computador ou aproximá-la do dispositivo através da conexão NFC, e pressionar o botão para verificar a identidade quando solicitado, conforme explica a empresa.

