Segundo os resultados da operação divulgados através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a procura nesta emissão das obrigações "FC Porto SAD 2024-2027", com maturidade a três anos e com uma taxa de juro fixa anual de 5,25%, alcançou apenas 70% do objetivo.

"Esta emissão de obrigações, em conjunto com a operação Dragon Notes, no montante de 115 milhões de euros, destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto", sublinharam os 'dragões', acrescentando que o conjunto das operações possibilita "a obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo", bem como "a extensão da maturidade média da dívida financeira" e a "a redução do custo médio da dívida".

No total, participaram na última oferta 1.320 investidores, dos quais 157 investiram até 2.500 euros, 357 entre 2.505 euros e 5.000 euros, 366 entre 5.005 euros e 10.000 euros, 390 entre 10.005 euros e 50.000 euros, e 50 a aplicarem mais de 50 mil euros.

Em meados de novembro, a FC Porto SAD anunciou a colocação de 115 ME em obrigações no mercado dos Estados Unidos, com vencimento a 25 anos e uma taxa de juro anual de 5,62%, numa operação concretizada através da subsidiária Dragon Notes.

"Com a conclusão destas operações de financiamento, assim como com as medidas já concretizadas de incremento de receitas e redução de despesas, foi possível garantir que, no que respeita a dívidas a clubes decorrentes de transferências de jogadores, foram efetuados pagamentos no montante total de cerca de 60 milhões de euros, desde que o atual Conselho de Administração tomou posse no final de maio, permitindo assim o cumprimento pleno do indicador de Solvabilidade ('overdue payables') da UEFA, nos controlos trimestrais de junho e setembro passados", vincou a SAD do FC Porto.

E acrescentou: "Importante realçar também que foram efetuados pagamentos a fornecedores correntes no montante de cerca de 20 milhões de euros, permitindo reduzir de forma relevante os saldos vencidos a fornecedores desde o final de maio".

