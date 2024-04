O gigante do setor automóvel entregou 1,335 milhões de veículos (menos 10%), mas a queda do volume de negócios também foi influenciada pelo efeito cambial e pelas mudanças na sua gama de modelos, esclarece a Stellantis num comunicado.

Este ano, o grupo automóvel vai lançar 25 modelos totalmente novos ou renovados, incluindo 18 versões elétricas, estando 21 ainda por lançar no mercado.

Esta situação cria um período de transição entre as vendas dos antigos modelos e a chegada dos novos modelos aos concessionários, lembra na nota divulgada.

"Estamos num período de transição à medida que lançamos novos produtos no mercado. Veremos uma melhoria significativa dos resultados no segundo semestre do ano", declarou aos jornalistas a administradora financeira do grupo, Natalie Knight.

A Stellantis referiu ainda que as vendas de veículos elétricos aumentaram 8% no primeiro trimestre, enquanto as de veículos com baixas emissões subiram 13% em termos homólogos.

Além disso, a quota de mercado nos seus dois principais mercados, Europa e América do Norte, manteve-se estável, tal como o preço líquido dos seus produtos.

Na América do Sul, o grupo continua a ser líder de mercado com uma quota de 23,4%, lê-se no comunicado.

JS // SB

Lusa/Fim