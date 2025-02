De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, se confirmada, seria a maior entrada na bolsa de Hong Kong, desde a da plataforma de partilha de vídeos Kuaishou, no início de 2021, que arrecadou cerca de 6,2 mil milhões de dólares (quase seis mil milhões de euros).

A CATL não revelou o valor proposto para a venda de ações ou o calendário do processo.

A empresa já está listada desde 2018 na bolsa de valores da cidade vizinha de Shenzhen, na China continental. As suas ações naquele mercado subiram 0,71% durante a sessão da manhã de hoje, embora tenham caído pouco mais de 2% até agora este ano e permaneçam um terço abaixo do seu pico, que data do final de 2021.

A CATL disse que vai utilizar parte do capital angariado através da entrada na bolsa de Hong Kong para projetos na Hungria, aprovados em 2022, que incluem um investimento de cerca de 7,34 mil milhões de euros numa fábrica com uma capacidade de produção de cerca de 100 gigawatts-hora (GWh) e que poderá entrar em funcionamento ainda este ano.

Em dezembro, a CATL também formalizou um acordo com o grupo automóvel Stellantis para abrir uma fábrica em conjunto, perto de Saragoça (nordeste de Espanha), com um investimento de cerca de 4,1 mil milhões de euros. Prevê-se que o complexo esteja operacional em 2028, empregue cerca de três mil pessoas e produza um milhão de baterias por ano.

"A CATL ambiciona expandir a sua presença global, uma vez que pode obter maiores lucros fora da China. Com vantagens em termos de produção e tecnologia em relação aos concorrentes internacionais, os operadores chineses do setor elétrico são bem-vindos no estrangeiro, para localizarem a sua capacidade de desenvolvimento e fabrico", afirmou Davis Zhang, um executivo da empresa de materiais de proteção de baterias Suzhou Hazardtex, citado pelo SCMP.

A CATL, sediada na cidade de Ningde, no sudeste da China, é líder mundial no setor das baterias para carros elétricos há oito anos, controlando 37% da quota de mercado mundial, com clientes importantes como a Tesla e a BMW.

No início de janeiro, os Estados Unidos incluíram a empresa numa lista de companhias consideradas colaboradoras do exército chinês, uma decisão que a CATL classificou de "falsa designação", avançando com uma ação judicial.

JPI // VQ

Lusa/Fim