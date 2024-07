De acordo com as estatísticas do comércio internacional, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em maio, excluindo combustíveis e lubrificantes, registaram-se decréscimos de 2,4% nas exportações e de 4,2% nas importações (+12,2% e +12,4%, respetivamente, em abril de 2024).

No mês em análise, os preços mantiveram-se inalterados nas exportações e desceram 2% nas importações (-1,8% e -3,8%, respetivamente, em abril de 2024; -2,8% e -6,9% em maio de 2023).

Já excluindo os produtos petrolíferos, registaram-se descidas de 0,8% nas exportações e de 3,2% nas importações (-2,4% e -4,5%, respetivamente, em abril de 2024; +2,1% e -3,1% em maio de 2023).

O défice da balança comercial atingiu 2.234 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 216 milhões de euros, em termos homólogos, mas excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1.695 milhões de euros, refletindo um decréscimo de 194 milhões de euros.

No trimestre terminado em maio de 2024, as exportações e as importações diminuíram 1,2% e 2,6%, respetivamente, em termos homólogos (0,0% e -0,8%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em abril de 2024).

