Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1191 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1173 dólares.

O euro também se valorizou face à libra mas perdeu valor face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1214 dólares.

A redução dos direitos aduaneiros acordada entre a China e os Estados Unidos entrou em vigor hoje, depois de as duas potências terem chegado a um pacto temporário de 90 dias durante as negociações do passado fim de semana em Genebra.

Nos Estados Unidos, os dados da inflação divulgados na terça-feira apontam para uma subida de 0,2% em abril face ao mês anterior, resultado que acabou por ser melhor do que o esperado.

Mais de três anos após o início da invasão russa da Ucrânia, Kiev e Moscovo relançam esta semana conversações de paz diretas na Turquia, as primeiras desde a primavera de 2022.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desafiou o homólogo russo, Vladimir Putin, a estar presente para negociar cara a cara, mas o líder do Kremlin manteve-se em silêncio sobre a sua presença e sobre a composição da delegação russa.

Divisas..............hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,1191...............1,1173

Euro/libra............0,84243..............0,84059

Euro/iene.............164,13...............165,00

Dólar/iene............146,67...............147,69

