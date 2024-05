Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0774 dólares, quando na sexta-feira seguia a 1,0763 dólares.

Numa entrevista ao diário espanhol El Confidencial, Lane afirmou que o seu nível de confiança aumentou após a publicação dos dados da inflação de abril e, por isso, não seria uma surpresa se o BCE baixasse as taxas de juro em junho.

O economista-chefe do BCE indicou, no entanto, que os dirigentes do BCE vão receber mais dados até lá.

A taxa de inflação homóloga na zona euro manteve-se em 2,4% em abril, segundo uma estimativa do Eurostat.

Hoje, o Eurostat divulgou que os preços na produção industrial recuaram, em março, 7,8% na zona euro e 7,6% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2023.

Na comparação com fevereiro, o indicador diminuiu 0,4% entre os países da área do euro e 0,5% no conjunto dos 27 Estados-membros da UE.

O BCE fixou a taxa de câmbio do euro em 1,0776 dólares.

Divisas................hoje.............sexta-feira

Euro/dólar............1,0774.................1,0763

Euro/libra............0,85765...............0,85818

Euro/iene.............165,82.................164,54

Dólar/iene............153,90.................152,88

EO // CSJ

Lusa/fim