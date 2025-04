Pelas 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1337 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1313 dólares.

Por outro lado, o euro perdeu terreno face à libra e ao iene, embora sem ter oscilado muito face à última sessão.

O Banco Central Europeu fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1377 dólares.

O euro tem vindo a valorizar-se no seguimento da guerra tarifária lançada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, cujos desenvolvimentos têm levado a volatilidade nos mercados.

Os Estados Unidos anunciaram este fim de semana renunciar às tarifas sobre muitos produtos tecnológicos.

No entanto, o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no domingo que irá anunciar em breve o verdadeiro alcance das novas tarifas sobre estes produtos, algo que analistas da Link Securities citados pela Efe acreditam que poderá "mudar completamente o comportamento dos mercados acionistas de imediato".

No mercado cambial, é de salientar ainda as movimentações do yuan, após uma intervenção do Banco Popular da China no mercado cambial, que "permitiu que o par USDCNH [dólar/yuan] ultrapassasse o nível dos 7,20 devido à intensificação das tensões comerciais entre a China e os EUA", como destaca numa análise a Xtb.

"Este patamar tem sido interpretado pelos investidores como um marco simbólico da estabilidade da moeda chinesa. No entanto, os mais recentes anúncios de medidas destinadas a reforçar as exportações e a liquidez nos mercados acionistas alteraram as expectativas quanto à taxa oficial, agora apontando para valores acima de 7,30", lê-se na nota divulgada hoje.

Divisas...............hoje...........sexta-feira

Euro/dólar...........1,1337...............1,1313

Euro/libra...........0,86074...............0,86622

Euro/iene.............162,21................162,73

Dólar/iene............143,08...............143,84

