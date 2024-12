Segundo um comunicado da Bodiva, divulgado hoje após apuramento dos resultados da Oferta Pública de Venda (OPV), o preço final da oferta preço unitário final da oferta fixou-se em 13.259 kwanzas (13,8 euros) que resultou numa receita de cerca de 2,4 mil milhões de kwanzas (2,5 milhões de euros), com a venda das 180.000 ações disponíveis.

A procura pelas ações superou a oferta em 778,94%, traduzindo-se num rácio de rateio de 13,06%.

De um total de 2.755 ordens de subscrição, foram contempladas 2.198, o que resultará na inclusão de 1.869 novos acionistas na Bodiva, cujas ações serão admitidas à negociação no mercado de bolsa a partir de 11 de dezembro.

Citado no comunicado, o presidente da Comissão Executiva da BODIVA, Walter Pacheco, sublinhou que os resultados obtidos, "com destaque para o maior rácio procura/oferta do histórico de OPVs realizadas, demonstram a crescente confiança no mercado de capitais angolano e em particular no desenvolvimento da Bolsa" angolana.

A operação inseriu-se no âmbito do programa de privatizações que visa alienar os ativos detidos pelo Estado via Ofertas Públicas de Venda, na Bolsa.

