"O índice de estabilidade financeira cresceu ao longo de 2024, revertendo a tendência de redução observada anteriormente", lê-se no documento do Banco de Cabo Verde (BCV).

A melhoria "resultou do fortalecimento da solidez bancária, da evolução positiva do índice de desenvolvimento financeiro e da melhoria do clima económico externo", acrescentou.

Houve um aumento das receitas dos bancos, em termos homólogos, em 5,7%, "para o nível mais elevado de sempre", refletindo-se num incremento dos resultados líquidos de 7,2%, face a dezembro de 2023, nota o BCV.

Em termos de dimensão, o total de ativos do setor bancário cresceu 5,5% em dezembro de 2024, em termos homólogos.

Segundo o BCV, isto significa que o total de recursos da banca fechou o ano a representar cerca de 127,7% por cento do Produto Interno Bruto (PIB), cujo valor nominal deverá superar este ano 2,5 mil milhões de euros, de acordo com projeções do Governo.

Noutros dados apresentados pelo regulador, nota-se uma "ligeira melhoria dos indicadores de qualidade da carteira de crédito até o final de 2024, fixando-se o rácio de NPL [sigla inglesa para crédito malparado] em nível inferior a dois dígitos".

O banco central informa ainda que "permanece elevado o nível de concentração bancária no mercado de crédito".

Por outro lado, houve um crescimento dos depósitos de clientes (outros residentes, emigrantes e setor público) que constituem a principal fonte (80%) de financiamento bancário.

Ainda assim, o BCV reitera riscos: "os cinco maiores depositantes representam quase 23,3% no total dos depósitos" e o risco de liquidez "permanece fortemente associado à concentração institucional do 'funding'" do setor bancário.

No sumário do BCV, os dados atestam um "reforço" da robustez patrimonial, financeira e prudencial dos bancos e seguradoras, bem como um "aumento da capacidade de solvência e rendibilidade do setor bancário e conservação de um quadro confortável de liquidez".

O rácio de solvabilidade do setor bancário atingiu 23,8%, no final de dezembro de 2024, "significativamente acima do mínimo regulamentar de 12%".

LFO // ANP

Lusa/Fim