A subida das tarifas em 4% a vigorar entre 01 de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026 vai abranger os cerca de 440 mil consumidores que permaneciam, no final de fevereiro de 2025, no mercado regulado.

Com esta proposta, que terá de ser aprovada até 01 de junho pelo Conselho Tarifário e outras entidades, "o impacte na fatura do gás natural (incluindo taxas e impostos), para as tipologias de consumo mais representativas (casal sem filhos e casal com dois filhos), traduz-se num aumento entre os 0,63 e os 0,87 euros na fatura mensal", detalha em comunicado Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com as contas do regulador, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado vão registar, no conjunto dos últimos cinco anos, uma variação média anual de mais 5,1% no preço final.

