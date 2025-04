Segundo a última edição do relatório anual 'Global Fleet & MRO Market Forecast' 2025-2035, elaborado pela consultora Oliver Wyman, atualmente, a produção de novas aeronaves está a registar uma diminuição significativa, com a produção a cair significativamente desde 2018, ano em que a indústria atingiu um 'recorde' com mais de 1.800 aeronaves fabricadas.

"Esta situação agrava-se pela escassez de mão-de-obra, que obriga a prolongar os tempos de manutenção e reparação, especialmente em regiões como a Europa Ocidental e a América do Norte", apontou o relatório.

Ainda assim, o estudo estima que a frota mundial de aviões comerciais cresça de 29.000 aviões este ano para 38.300 em 2035, um aumento de 32% numa década.

Na Europa Ocidental, a frota de aviões comerciais deverá crescer 27% até 2035, atingindo as 6.956 aeronaves.

Devido à incapacidade de resposta à crescente procura das companhias aéreas por aviões novos, a idade média da frota aumentou de 12,5 anos em 2023 para 13,4 anos em 2024, prevendo-se que, em 2035, as aeronaves sejam retiradas do mercado com uma idade média de 24 anos.

"Este envelhecimento está a impulsionar um crescimento sem precedentes nos custos associados ao mercado de manutenção, reparação e revisão (MRO), que se estima atingir os 119.700 milhões de dólares em 2025, prevendo-se que ultrapasse os 156.800 milhões de dólares (+31%) em 2035", concluiu o estudo.

